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Первый день зимы в Удмуртии выдался самым теплым за последние 30 лет

09:40, 02 декабря, 2021
Андрей Поносов
Первый день зимы в Удмуртии выдался самым теплым за последние 30 лет
09:40, 02 декабря, 2021
Андрей Поносов
659
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр\n#температура воздуха\n#рекорд\n#тепло
Фото: pixabay
659
0

1 декабря в республике зафиксировали новый температурный рекорд.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики Удмуртии зафиксировали новый температурный рекорд. В среду столбики термометров показали самые высокие значения за последние 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

1 декабря в Удмуртии температура воздуха поднялась в среднем до +2…+2,9 градуса. На метеостанции «Ижевск» приборы на пике подъема температуры показали 2,4 градуса выше нуля.  Последний рекорд был зарегистрирован еще в прошлом столетии – в 1991 году воздух прогрелся до +2,2°С.

Со 2 декабря на территорию Удмуртии вновь придет похолодание. Днем термометры покажут -1…-6 градусов.

09:40, 02 декабря, 2021
Андрей Поносов
659
0
#Удмуртия\n#погода\n#Гидрометцентр\n#температура воздуха\n#рекорд\n#тепло
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