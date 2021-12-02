Первый день зимы в Удмуртии выдался самым теплым за последние 30 лет

1 декабря в республике зафиксировали новый температурный рекорд.

Ижевск. Удмуртия. Синоптики Удмуртии зафиксировали новый температурный рекорд. В среду столбики термометров показали самые высокие значения за последние 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

1 декабря в Удмуртии температура воздуха поднялась в среднем до +2…+2,9 градуса. На метеостанции «Ижевск» приборы на пике подъема температуры показали 2,4 градуса выше нуля. Последний рекорд был зарегистрирован еще в прошлом столетии – в 1991 году воздух прогрелся до +2,2°С.

Со 2 декабря на территорию Удмуртии вновь придет похолодание. Днем термометры покажут -1…-6 градусов.