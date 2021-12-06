Днем в понедельник в Удмуртии подморозит до -16 градусов

Температура воздуха ночью -20...-25°С.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание пришло в Удмуртию с началом новой недели. Днем 6 декабря столбики термометров покажут -11…-16 градусов, сообщает региональное управление МЧС России согласно данным Гидрометцентра республики.

В понедельник на территории республики сохранится переменная облачность, серьезных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. К ночи ожидается похолодание до -20...-25°С.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 57%.

Осторожно, на дорогах гололедица.