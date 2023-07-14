В выходные в Удмуртии воздух прогреется не выше 22-24 градусов

Ижевск. Удмуртия. Нежаркую погоду обещают синоптики в Удмуртии в предстоящие выходные, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на 15 июля температура воздуха составит от 11 до 16 градусов, днем в субботу ожидается облачная погода и столбики термометров остановятся на отметках 17-22°С. В воскресенье днем будет не сильно жарче – 19-24°С.

По предварительным данным метеорологов, в начале будущей недели по республике местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура воздуха начнет повышаться, в дневные часы ожидается от 21 до 26 градусов.