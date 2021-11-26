Компания «Ижавиа» получила разрешение на эксплуатацию второго «Боинга-737»

Самолет получил оригинальное название «Душа Удмуртии».

Ижевск. Удмуртия. Второй в парке компании «Ижавиа» Boeing 737-800 получил допуск к полетам. 26 ноября самолет включен в сертификат эксплуатанта Федеральным агентством воздушного транспорта, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Лайнер с номером VQ-BBQ получил название «Душа Удмуртии». Борт допущен к перевозке пассажиров и грузов.

В ближайшее время судно полетит в Москву для прохождения обязательных таможенных процедур. После «Душа Удмуртии» вернется в Ижевск и самолет будет включен в расписание регулярных рейсов компании «Ижавиа».

Лайнер получил фирменную ливрею в соответствии с новой концепцией, которая придерживается традиционной удмуртской семантики. Основным цветом на фюзеляже стал фиолетовый, который символизирует волшебство.

Как сообщалось ранее, каждый новый «Боинг» «Ижавиа» будет иметь свое название. Всего предприятие планирует закупить еще 6 широкофюзеляжных Boeing 737-800, которые придут на смену отечественным ЯК-42.