Мокрый снег, ледяной дождь и +2 градуса ожидаются в Удмуртии во вторник

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 30 ноября, ожидается до +2 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег и ледяной дождь. На дорогах возникнет туман, видимость ухудшится до 500 м и ниже. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью до 8-13 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха днём составит -3...+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%. На дорогах возможна гололедица.