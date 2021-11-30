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Мокрый снег, ледяной дождь и +2 градуса ожидаются в Удмуртии во вторник

07:15, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Мокрый снег, ледяной дождь и +2 градуса ожидаются в Удмуртии во вторник
07:15, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
553
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
553
0

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 30 ноября, ожидается до +2 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на республиканский Гидрометцентр сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём будет облачно, пройдёт мокрый снег и ледяной дождь. На дорогах возникнет туман, видимость ухудшится до 500 м и ниже. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью до 8-13 м/с, порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха днём составит -3...+2 градуса. Атмосферное давление ниже нормы — 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%. На дорогах возможна гололедица.

07:15, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
553
0
#Удмуртия\n#погода
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