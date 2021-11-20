В республике прогнозируется сильный и продолжительный снег.

Ижевск. Удмуртия. На дорогах Удмуртии 21 ноября ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Об этом сообщил комитет по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«С 19:00 20 ноября до 19:00 21 ноября в республике прогнозируется продолжительный снег, мокрый снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит -1…-6°С. Днём 21 ноября термометр покажет -4…+1°С. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.