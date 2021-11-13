В 2022 году в Удмуртии заработает приложение «Экстренный вызов-112»

Оно позволит вызвать экстренные службы путем отправки фото или видеовызова.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2022 году планируют запустить приложение «Экстренный вызов-112». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Оно было запущено в тестовом режиме в марте 2021 года и скоро его внедрят в постоянную эксплуатацию. С помощью приложения можно будет вызвать экстренные службы в разном формате: от отправки фото с место происшествия до видеовызова. Особенно оно будет удобно людям с ограниченными возможностями.

За месяц в 2021 году в центр обработки вызовов в среднем поступает более 80 тыс. звонков, а в сутки — более 2 тыс. Большинство вызовов осуществляется по единому номеру «112» и приходится на службу скорой помощи и полиции. Круглосуточно сообщения от горожан принимают 8-10 специалистов.

В 2021 году в работе центра 112 произошло важное изменение — организация резервных линий связи с районными едиными дежурно-диспетчерскими службами. Благодаря этому получилось обеспечить бесперебойную работу по обработке вызовов — в случае пропадания основного канала связи происходит переключение на резервный.

Вызвать экстренные службы можно, позвонив по номеру «112» или отправив на него СМС или голосовое сообщение. Звонки принимаются на английском, немецком, французском, русском и удмуртском языках. Также вызвать специалистов можно через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобиле, в случае дорожно-транспортного происшествия экстренный вызов производится автоматически.

Напомним, что систему экстренных вызовов 112 в Удмуртии запустили в 2019 году.