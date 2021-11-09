В Удмуртии отменили ПЦР-тесты и QR-коды для сопровождающих в учреждения допобразования

Их перестанут проверять с 15 ноября.

Ижевск. Удмуртия. У жителей Удмуртии, кто сопровождает детей в учреждения дополнительного образования, перестанут проверять ПЦР-тесты и QR-коды. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

У жителей региона возникло много недовольств из-за того, что им приходится часто делать ПЦР-тесты, чтобы отводить детей в учреждения дополнительного образования. Власти пошли на уступки и решили отменить эту меру. Учреждения допобразования начнут работать в прежнем режиме с 15 ноября 2021 года.