Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

В Удмуртии отменили ПЦР-тесты и QR-коды для сопровождающих в учреждения допобразования

20:05, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии отменили ПЦР-тесты и QR-коды для сопровождающих в учреждения допобразования
20:05, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
430
0
#Удмуртия\n#ограничения\n#образование\n#тест\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
430
0

Их перестанут проверять с 15 ноября.

Ижевск. Удмуртия. У жителей Удмуртии, кто сопровождает детей в учреждения дополнительного образования, перестанут проверять ПЦР-тесты и QR-коды. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

У жителей региона возникло много недовольств из-за того, что им приходится часто делать ПЦР-тесты, чтобы отводить детей в учреждения дополнительного образования. Власти пошли на уступки и решили отменить эту меру. Учреждения допобразования начнут работать в прежнем режиме с 15 ноября 2021 года.

20:05, 09 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
430
0
#Удмуртия\n#ограничения\n#образование\n#тест\n#коронавирус
?>