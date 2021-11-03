Для Воткинского завода разработают дорожную карту

План развития предприятия будет включать расширение ассортимента продукции и освоение новых рынков сбыта.

Ижевск. Удмуртия. Для Воткинского завода разработают новый план развития. Перспективы работы одного из крупнейших предприятий Удмуртии обсудили глава республики Александр Бречалов и генеральный конструктор корпорации МИТ Юрий Соломонов. Об итогах встречи сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметил Александр Бречалов, ситуация на Воткинском заводе находится на постоянном контроле руководства республики. Предприятие обеспечивает рабочими местами около 11 тыс. человек и несет большую социальную нагрузку.

«Наша задача сейчас не только с точки зрения экономики и уникальных компетенций поддержать Воткинский завод, но и, что важно, зафиксировать четкие планы на будущее. Основной вопрос сейчас – подготовка большой дорожной карты. Этот процесс нельзя выпускать из виду ни на секунду», - подчеркнул руководитель республики.

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов также отметил важность разработки детального плана развития предприятия. Такая дорожная карта уже находится на согласовании в МИТ.

Документ предусматривает для Воткинского завода поступательное движение в сторону диверсификации производства, а также стабильного выполнения государственного оборонного заказа. В ближайшее время дорожная карта будет представлена правительству Удмуртской Республики.

Напомним, АО «Воткинский завод» входит в корпорацию МИТ и является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса России. Помимо выполнения государственного заказа, предприятие выпускает технологическое оборудование для космической и нефтегазовой отраслей, атомной энергетики и научных разработок.