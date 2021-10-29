Два птицеводческих предприятия под Ижевском попали в зону наблюдения за распространением птичьего гриппа

В республику завезли 7 тысяч доз вакцины.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне Люлли экстренно начали вакцинировать домашних птиц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Для прививок в республику поступило 7 тысяч доз вакцины от птичьего гриппа.

Напомним, что в ижевском микрорайоне Люлли уничтожили 88 голов птиц, которые были заражены «птичьим гриппом». Там была зафиксирована вспышка вируса H5N1 и массовый падеж куриц. В радиусе 5 км от очага объявили карантин.

Специалисты ветеринарной службы обошли все подворья и уничтожили всех птиц с признаками заболевания. Остальных домашних птиц прививают. Вакцинация проходит бесплатно.

Площадки двух крупных птицеводческих предприятий в Завьяловском районе попали под наблюдение ветслужбы.