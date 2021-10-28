Прививки от гриппа для домашних птиц в Удмуртии и выброшенные на берег Мексики черепахи: новости к этому часу

Рассказываем о том, что произошло минувшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Мы собрали для наших читателей самые свежие новости, о которых удалось узнать за последние несколько часов.

Прививки для птиц

Специалисты государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики начали вакцинацию птиц против высокопатогенного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

На территории региона обнаружили вирус высокопатогенного гриппа птиц, который, скорее всего, занесли дикие перелетные птицы. Чтобы не допустить дальнейшее распространения инфекции, в эпизодическом очаге на территории микрорайона Люлли сжигают трупы птиц.

Иммунизация домашних птиц пройдет 29 октября с 10:00 в микрорайоне Люлли, 30 октября с 10:00 в микрорайоне Костина Мельница и 29 и 30 октября с 10:00 в селе Завьялово.

Обо всех случаях заболевания домашних птиц нужно сообщать по телефонам: 8-800-222-17-16, 8-912-053-22-75.

Дом для сироты

Хозяин этого прекрасного пушистого котика умер, и Кеша был определен на передержку. У него был большой стресс, но ему помогли с ним справиться, и теперь котик снова привык к людям. Он любит, когда его ласкают, очаровательно мурлыкает и с радостью сидит на ручках. Кеша красивый и добрый кот, который очень хочет найти себе новый дом, где его будут любить.

Крайние меры

Житель Афганистана продал свою дочь за 550 долларов. Об этом сообщает «Газета.ру».

В провинции Багдис 16-летнюю девушку по имени Наджиба из-за крайней нищеты отец отдал другому семейству.

Ловля черепах

В мексиканском штате Оахака сотни мертвых черепах выбросило на берег. Об этом написал «МИР24».

На пляже было найдено 300 морских обитателей, которые принадлежат к исчезающему виду.

Глава управления по охране окружающей среды, энергетике и устойчивому развитию Оахаки Элена Рохас предположила, что животные умерли из-за того, что застряли в рыболовных сетях, которые расставили браконьеры, и задохнулись.

Пляж уже очищен, а местная прокуратура начала проверку инцидента.