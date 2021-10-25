Обучение удмуртских школьников созданию настольных игр и смерть актера из сериала «Друзья»: новости к этому часу

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Ижевск. Удмуртия. Начинаем новую неделю со свежей подборки новостей.

Настольные игры для школ

Школьников Удмуртии научат создавать настольные игры. Обучение пройдет в онлайн-формате в декабре 2021 года в рамках акселератора «Мастерская игры».

Подать заявку на участие можно с 19 октября по 15 ноября. На проект отберут всего 150 учеников.

Игры будут создаваться обо всех городах и районах Удмуртии. Весной 2022 года 1,5 тыс. настольных игр, созданных школьниками, направляют в школы республики. Их будут использовать на уроках истории и краеведения.

Одноглазый кот

Во время многодневного скитания по частному сектору кот Мусс получил травму — лишился глаза. Котика поймали, попытались вылечить, но этого не получилось сделать. Тогда его прооперировали, обработали, кастрировали и забрали на передержку. Несмотря на то, что у котика нет глаза, он все равно очень красив, со своей черной блестящей шерсткой с белым пятнышком на груди. Мусс очень добрый и немного игривый кот и очень нуждается в любящей семье.

Угодила в ловушку

В Приморском крае специалисты спасли трехмесячного амурского тигра, попавшего в капкан. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Местный житель сообщил о попавшей в капкан маленькой тигрице. Хищница, занесенная в красную книгу, угодила когтем передней правой лапы в капкан. Его дуги не нанесли тигренку серьезных травм. Животному оказали первую медицинскую помощь и отпустили к матери-тигрице.

Запертые дома

В Иркутской области полицейские спасли четырех детей, запертых на несколько дней в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

24 октября 2021 года днем местная жительница поселка Осиновка сообщила о запертых в квартире многоэтажки детях. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Звонившая рассказала о том, что видела, как одна женщина передавала детям еду по спущенной ими веревке.

Дверь квартиры была заперта, а сами дети пояснили, что их мать ушла несколько дней назад. С помощью выдвижной лестницы пожарной машины удалось добраться до окна квартиры, расположенной на 3 этаже. Полицейские вынесли 4 мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет.

В настоящее время детей осматриваю медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Личность матери детей уже известна.

Ушёл актёр

Актер сериала «Друзья» — 59-летний Джеймс Майкл Тайлер скончался. Об этом пишет «Интерфакс».

Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе утром 24 октября 2021 года. В 2018 году у актера обнаружили прогрессирующий рак предстательной железы.

В сериале «Друзья» Тайлер играл роль Гантера — официанта и менеджера в кофейне Central Perk. Его герой был влюблен в свою коллегу Рейчел, которую сыграла Дженнифер Энистон.

В мае 2021 года актер ненадолго появился на онлайн мероприятии в Zoom, которое было посвящено выпуску «Друзья: Воссоединение».