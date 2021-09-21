В Ижевске прошло первое судебное заседание по делу экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба

Его обвиняют в трех взятках и хищении денег.

Ижевск. Удмуртия. В Октябрьском районном суде Ижевска 21 сентября прошло первое судебное заседание по делу бывшего министра строительства Удмуртской Республики Ивана Ястреба и его посредника Александра Холодова.

Полный объем материалов уголовного дела составляет более 20 томов.

Бывший гендиректор ГУП «ТПО ЖКХ», пользуясь своим служебным положением, в августе 2019 года потребовал взятку в размере 580 тыс. рублей от гендиректора организации «ОборонПроект31».

Деньги он планировал получить за составленную проектно-сметную документацию, приемку работ, своевременную оплату проектов и дальнейшее покровительство по службе.

Для конспирации, всю сумму поделили на несколько частей и перечисляли на банковский счет супруги Ястреба, которая не знала о преступных делах мужа.

В сентябре 2020 года вся сумма была на счету.

В июне этого же года обвиняемый обзавелся посредником в лице родственника Александра Холодова. Вместе они открыли счета на Александра и его супругу, которая также не знала о махинациях мужа. Карты, куда потом приходили деньги, находились у Ястреба.

Также в декабре 2019 года Иван Ястреб опять потребовал взятку у гендиректора организации «ОборонПроект31», но уже в размере 4,5 млн рублей. Условия остались те же. К концу 2020 года деньги были на счету Ястреба.

Весной 2020 года бывший министр строительства Удмуртии заключил договор с организацией «Эктон Инжиниринг» на поставку, монтаж и приемку очистного оборудования в Кезу. Летом Ястреб вместе с Холодовым договорились о взятке с учредителем компании на 9 млн. рублей. Все переговоры между ним и Ястребом вел Холодов.

Из оговоренной суммы он получил только 1 млн 950 тыс. рублей, так как его задержали правоохранительные органы.

Также в 2020 году Ястреб купил квартиру. Чтобы не потерять ежемесячную компенсацию на аренду жилья — 43,5 тыс. рублей, выдаваемую на работе, с июля по ноябрь 2020 года он скрывал место своего проживания, таким способом похитив 174 тыс. рублей.

Ивана Ястреба обвиняют по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации в особо крупном размере»), пункту «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение лично должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере») и части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Александр Холодов обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 291 УК России.

После оглашения обвинения суд продлил подсудимым меру пресечения до 4 февраля 2022 года — мужчины будут находиться под стражей. Следующее заседание состоится 30 сентября 2021 года в 10:00.

Напомним, Ивана Ястреба задержали 30 октября 2020 года за получение взяток в особо крупном размере. Бывшего министра строительства Удмуртии отправили под стражу. В августе 2021 года он вместе с посредником признал свою вину.