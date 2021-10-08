Цены на коммунальные услуги в Глазове могут вырасти почти на 7%

Депутаты глазовской думы согласовали предельный рост тарифов в 2022 году.

Глазов. Удмуртия. Депутаты в Глазове согласовали предельный рост тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля 2022 года максимальный рост квартплаты составит 6,9%.

Решение было принято на последнем заседании городской думы. Документ опубликован на официальном сайте администрации Глазова.

Предельный рост коммунальных тарифов со второй половины 2022 года для жителей Глазова составит:

электроснабжение – до 4,33 руб./кВт.ч (5%);

отопление – до 1568,56 руб./Гкал (8,7%);

горячее водоснабжение – до 167,61 руб./куб. м (7,88%);

холодное водоснабжение – до 42,38 руб./куб. м (6%);

водоотведение – до 36,51 руб./куб. м (6%);

сетевое газоснабжение – до 6,05 руб./куб. м (3%);

обращение с ТКО – 5942,1 руб./т (4%).

При этом в пояснительной записке к решению говорится, что максимальное повышение платы в размере 6,9% коснется лишь граждан, чьи дома до сих пор не оборудованы приборами учета. Таких в Глазове насчитывается 750 человек. Собственники, в чьих квартирах стоят счетчики, будут платить меньше.