Жители села Пугачево в Удмуртии выиграли суд у Министерства обороны России

Им выплатят компенсацию за моральный вред, полученный в результате взрывов на военном складе.

Пугачево. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал правоту жителей села Пугачево, предъявивших иск к Министерству обороны России. Пострадавшим от взрывов на арсенале выплатят компенсации за моральный вред, сообщил информагентству «Сусанин» представитель истцов Данил Холодницкий.

Напомним, пожар на складе боеприпасов в селе Пугачево в Малопургинском районе произошел в июне 2011 года. На тот момент там хранилось около 5 тыс. снарядов. От огня начались разрывы боеприпасов, из опасной зоны эвакуировали более 2 тыс. человек

История повторилась 16 мая 2018 года. Тогда из-за пала сухой травы сдетонировали разлетевшиеся в 2011 году и не собранные боеприпасы. Вновь понадобилась эвакуация жителей.

Тяжелый стресс, дважды пережитый в течение 7 лет, не прошел даром для многих жителей бывшего военного городка в селе Пугачево. Взрослые жаловались на ухудшение здоровья, долговременное подавленное состоянии, говорили об изменениях психики у детей.

После инцидента в 2018 году 8 жителей бывшего военного городка обратились в Малопургинский районный суд с иском к Министерству обороны России, которое на тот момент являлось собственником бывшей воинской части. 8 истцов, в том числе 3 несовершеннолетних, требовали компенсации за причиненный вред здоровью, психологические и нравственные страдания, полученные в результате чрезвычайной ситуации.

В заявлении указывалось, что одна из истиц в момент взрывов была беременна и она потеряла ребенка. У второй от переживаний обострилась ишемическая болезнь сердца. Пострадавшие рассчитывали на компенсации в размере от 300 тыс. до 900 тыс. рублей.

Чтобы не быть голословными в своих претензиях, граждане предварительно обратились в ООО «Бюро независимых судебно-медицинских экспертиз». Врачи подтвердили у всех пострадавших наличие посттравматического стрессового расстройства, также эксперты не исключили связь ухудшения здоровья жителей с пережитыми ими волнениями.

19 ноября 2020 года Малопургинским районным судом было вынесено решение отказать заявителям в удовлетворении их требований. Суд не согласился с выводами экспертов, апеллируя к тому, что истцы в свое время не получили консультации психолога, психотерапевта, психиатра и физиотерапевта, не прошли необходимого лечения и не предоставили документы о временной утрате трудоспособности.

Пострадавшие подали апелляцию в Верховный суд Удмуртской Республики. Коллегия встала на сторону заявителей и отменила решение Малопургинского районного суда. Высший судебный орган указал, что при рассмотрении иска были необоснованно исключены из числа доказательств выводы экспертов. Также подчеркивалось, что суд не вправе разрешать вопросы, требующие научных знаний.

Верховный суд Удмуртской Республики частично удовлетворил требования истцов и постановил взыскать с Российской Федерации в лице Министерства обороны компенсацию морального вреда. Суммы компенсаций составят от 50 тыс. до 80 тыс. рублей. Средства должны быть выплачены из казны Российской Федерации.

О том, каким запомнили жителям Пугачево июнь 2011 года – читайте в материале ИА «Сусанин».

UPD: позднее стало известно, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самарская область) отменил апелляционное решение Верховного суда Удмуртской Республики. Дело направлено на новое рассмотрение.