Чепецкий механический завод в Глазове первым в России начал производить губчатый цирконий

Компания «Росатом» стала пятой в мире, кто начал производить этот материал.

Глазов. Удмуртия. Чепецкий механический завод в Глазове стал первым в России по производству циркониевой губки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Запуск нового промышленного производства циркониевой губки состоялся 5 октября. Ранее ЧМЗ единственный в России выпускал циркониевую продукцию, но теперь новое производство губки содержит в два раза меньше технологических операций, в результате снижается потребление сырья, материалов, энергоресурсов, существенно уменьшается объем отходов и обеспечивается высокая чистота циркония.

Этот материал необходим для изготовления ядерного топлива для реакторов зарубежного дизайна. На создание нового производства ушли годы, с многими задачами российские ученые, конструкторы и промышленность столкнулись впервые. Российские организации изготовили полный технологический цикл производства металлического циркония ядерной чистоты.

За время освоения технологии получилось разработать более 100 новых технических решений и зарегистрировать 17 изобретений и патентов. Также в ходе создания установки впервые в России была освоена технология изготовления оборудования из никель-хром-молибденового сплава, разработаны, испытаны и изготовлены насосы для перекачки расплавов и тепло-, массообменные аппараты, подобрана трубопроводная арматура, решены вопросы измерения расхода и уровня расплавов хлоридов в оборудовании.

Как сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», после того, как завод выйдет на производственную мощность и пройдет международную квалификацию, атомщики смогут представить продукт на мировом рынке.