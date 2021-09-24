В Удмуртии обсудили реализацию национального проекта «Экология»

В регионе уже сделаны многие шаги к внедрению раздельного сбора мусора и переработке отходов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за круглым столом прошло обсуждение хода реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие состоялось 22 сентября в рамках автопробега «Чистая страна 2.0».

За круглым столом участники обсудили налаженную в Удмуртии систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, что система раздельного накопления отходов, сортировки постоянно развивается, контроль ведется и за деятельностью регионального оператора. Удмуртия состоит в десятке регионов-лидеров по охвату населения раздельным сбором отходов.

В 2020 году ввели в эксплуатацию две мусоросортировочные станции, одну реконструировали. С 2019 года ликвидировано более 160 свалок. По всей территории республики установлено около 1 тыс. спецконтейров для сбора пластика, стекла, тетрапака и металла и в 2021 году установят еще 750 штук.

С 1 марта 2022 года все предприятия-отходообразователи должны вносить в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами 1 и 2 классов опасности информацию об образовании отходов. Также эти отходы нужно будет сдать на переработку, если производитель не может переработать материалы сам.

Еще в 2022 году на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке начнут создавать экотехнопарк для эффективной и экологичной переработки отходов во вторичные продукты.

Во время дискуссии поднялась тема реформы обращения с ТКО. Директор регионального оператора по обращению с ТКО Иван Маринин отметил, что контроль должен быть не только за региональными операторами, перевозчиками отходов, но и за потребителями. Такое утверждение возникло из-за того, что некоторые юрлица не желают оплачивать вывоз мусора, а региональный оператор не может повлиять на это из-за отсутствия актуальных данных.

По словам начальника отдела по маркетингу и сбыту акционерного общества «Русатом Гринвэй» Романа Желонкина, к 2030 году каждое четвертое изделие из полиэтилентерефталат (ПЭТ) должно производиться из вторичных ресурсов.

Также в республике борются с покрышками. Сейчас выстраивается система утилизации шин, чтобы люди вместо того, чтобы их выбрасывать, сдавали их на переработк, и для этого создаются все необходимые финансовые условия.