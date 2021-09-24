В Ижевске старые автопокрышки должны исчезнуть из дворов до 1 июня 2022 года

Тотальную борьбу с опасными отходами на общественных территориях начнут во время весенних субботников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до 1 июня 2022 года введен мораторий на штрафы за старые автопокрышки во дворах и на детских площадках. После этой даты за наличие опасных отходов на общественных территориях могут применить административные санкции.

На прошедшей 23 сентября сессии городской думы были внесены поправки в правила благоустройства Ижевска. Изменения вызваны требованиями ГОСТ, который относит использованные шины от автомобилей к отходам III-IV класса опасности.

Особенный вред покрышки наносят при нагревании, отравляя воздух и почву. Применение их в качестве элементов благоустройства на территориях, прилегающих к домам и детским учреждениям, запрещено.

Десятилетиями непригодные для применения по прямому назначению автопокрышки использовали для обустройства дворов: из них делали цветники, огораживали клумбы и спортивные площадки и даже строили из них кустарные детские аттракционы и арт-объекты.

Тотальную борьбу покрышкам объявили в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Управляющим компаниям и организациям необходимо избавиться от загрязняющих отходов на своих территориях.

При этом старые колеса нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами или складировать у контейнерных площадок. Для их вывоза и утилизации необходимо заключить договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами такого класса опасности.

Как отметил начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Сергей Губарев, по этому вопросу проводятся совещания с руководителями управляющих компаний. Основную массу автопокрышек с придомовых территорий планируется убрать во время весенних субботников.

Собственникам в многоквартирных домах предстоит провести общее собрание и определить источник финансирования работ по вывозу старых колес.

До 1 июня 2022 года по предложению депутатов в Ижевске введут мораторий на санкции в отношении собственников и организаций, на чьих территориях до сих пор стоят резиновые клумбы и ограждения.

После этой даты жители многоквартирных домов за неубранные покрышки могут получить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Управляющим компаниям за бездействие в этом вопросе грозит штраф на сумму от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

На минувшей сессии были внесены и другие изменения в муниципальные правила благоустройства. В частности, уточнены условия, которые необходимо соблюдать при оборудовании мест для сбора твердых коммунальных отходов.

Контейнерные площадки должны быть освещены и иметь навес для защиты от дождя и снега. Кроме того, площадки для накопления ТКО необходимо строить с учетом расположения инженерных коммуникаций и в соответствии с санитарными правилами и нормами.