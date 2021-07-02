В Удмуртии в сравнении с прошлым годом выросли продажи подержанных машин

Самым востребованным автомобилем оказался ВАЗ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во II квартале 2021 года на 24% выросли продажи подержанных машин в сравнении с I кварталом. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Авито Авто».

Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 23%.

Средняя стоимость подержанного транспорта составила 305 тыс. рублей. В предыдущем квартале — 294,6 тыс. рублей, годом ранее — 220,8 тыс. рублей.

В число самых продаваемых машин в Удмуртии вошли: ВАЗ со средней стоимостью 150 тыс. рублей, «Шевроле» — 285 тыс. рублей, «Хёндай» — 515 тыс. рублей, «Рено» — 436 тыс. рублей и «КИА» — 649 тыс. рублей.