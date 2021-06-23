Трасса для мотоспорта в Удмуртии, «Алые паруса» для выпускников и потеря прав на работы Бэнкси

Что происходит в Удмуртии, России и мире, пока все спят.

Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро среды с обзора новостей.

Развитие мотоспорта

В Ижевске появится трасса для мотоспорта. Об этом написал председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев на своей странице в «ВКонтакте».

Строительство идет в карьере у СК «Чекерил».

Рядом построят и детскую мототрассу. Уже этой осенью там планируют открыть мотошколу.

Грамотные действия

Кадетов из Удмуртии наградили за грамотные действия при эвакуации во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

4 мая в московском отеле «Вечный зов» начался пожар. В этот момент в здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей. Почти все они были воспитанниками кадетских классов, которые приехали в Москву на всероссийский сбор. В их числе 37 человек приехали из Ижевска. Ученики и педагоги Столичного лицея не растерялись и помогли в эвакуации людей в момент пожара. Никто из ижевских школьников не пострадал.

22 июня 31 ребенка и 6 педагогов получили благодарственные письма за отвагу, проявленную во время пожара.

Нильсон вас ждет

Котенку Нильсону всего 3 месяца, поэтому маленький следопыт неутомимо исследует мир вокруг себя. Энергичный котенок любит играть и много двигаться, но спокойно будет сидеть на руках и мурлыкать.

Алые паруса

На праздник «Алые паруса» в этом году пустят только школьников. Об этом написали «Известия».

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 25 июня, но попасть на него смогут лишь выпускники. Все остальные смогут наблюдать шоу в телетрансляции.

На мероприятии собираются выступить Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев и Светлана Лобода.

Мои-не мои работы

Из-за отказа раскрывать свою личность Бэнкси потерял права на две свои работы. Об этом сообщает Газета.ру.

Британский уличный художник лишился прав на граффити «В обнимку с бомбой» и «Влюбленная крыса». Компания-производитель открыток Full Colour Black заявила о своих правах на некоторые работы, сделанные Бэнкси. Споры между компанией и уличным художником происходят постоянно.

В этот раз, по мнению судей из EUIPO, художник поступил недобросовестно при регистрации своих работ в качестве товарных знаков. Но так как он не раскрывает свою личность, у Бэнкси низкие шансы на получение авторских прав на свои работы.