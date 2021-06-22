Съезд хоккейных болельщиков в Ижевске, вылет России из Евро-2020 и найденные в мусоре шедевры

Что успело произойти в Удмуртии, России и мире за минувшую ночь.

Ижевск. Удмуртия. Очередная подборка свежих новостей ожидает наших читателей.

Любители хоккея

В Ижевске пройдет съезд хоккейных болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба ХК ”Ижсталь”.

Первое такое мероприятие прошло в Магнитогорске в 1999 году, и с тех пор его проводят ежегодно. В 2021 году съезд пройдет 21 раз с 23 по 27 июня.

Болельщики клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ посетят местные достопримечательности, сыграют хоккейный матч и презентуют свои города.

24 июня в 11:00 на ледовой арене «Олимпиец» Ижевская команда «Госсовет» сыграет с командой «МСХБ» (международный съезд хоккейных болельщиков). Все желающие могут посмотреть этот матч и поддержать игроков. Болельщики обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию не менее 1 метра при рассадке.

Спасатели не дремлют

В Удмуртии за день спасатели выловили 3 мальчишек, купающихся в водоемах. Об этом сообщает ОСВОД Удмуртской Республики.

Днем 21 июня в Глазове на акватории Чепцы один из добровольных спасателей увидел голову ребенка, которого уносило по течению. Доброволец сел в лодку и поспешил на помощь, тем самым привлек нескольких отдыхающих мужчин, которые в след за ним бросились к утопающему. Сообща они вытащили испуганного 9-летнего мальчика. Выяснилось, что ребенок хотел сравнить, на сколько он вырос за год и как далеко сможет зайти в воду, но шагнув вперед не ощутил дна под ногами и его понесло течением. От испуга он не смог плыть и поднять голову полностью над поверхностью воды. На берегу мальчика встретила мама. Она отказалась от вызова "скорой помощи" и госпитализации.

В этот же день на пруду в деревне Пирогово Завьяловского района доброволец-спасатель заметил 2 мальчиков, лет 13, плывущих к середине пруда. Он тут же сел в лодку и направился к ним, чтобы попросить вернуться на берег. Мальчики послушались и поплыли обратно в сопровождении спасателя. Когда у одного ребенка иссякли силы, мужчина вручил ему спасательный круг и благополучно транспортировал ребят к берегу.

Все такие разные

Целых 5 кошечек ищут новый дом. Танечка будет отличным компаньоном, Белочка немножко трусливая, но ласковая, крупная кошка Сиба хорошо ладит с другими животными, Софи в меру спокойная, воспитанная и самодостаточная леди, а кошечка Ассоль очень трусливая, поэтому ей нужен хозяин, с которым она оттает и будет доверять.

Проигрыш

Россия вышла из чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом пишет “Интерфакс”.

21 июня в Копенгагене сборная России проиграла в третьем матче группового этапа Евро-2020 команде Дании со счетом 4:1.

На 38-й Дания забила первый гол, на 59-й минуте еще один.

На 70-й минуте капитан сборной России Артем Дзюба реализовал пенальти, но вскоре соперник еще дважды попал в наши ворота.

Российская команда не попадает в плей-офф и покидает Евро-2020.

Выкинутые шедевры

В Германии нашли выкинутые картины XVII века. Об этом сообщает “Газета.ру”.

На остановке, находящейся недалеко от города Оренбах, местный житель нашел 2 картины XVII века. Они лежали в мусорном контейнере.

Искусствоведы пришли к выводу, что полотна являются оригиналами.

По предварительным данным, одна из картин может быть написана учеником Рембрандта, голландским живописцем Самуэлем ван Хогстратеном. Второе произведение может принадлежать кисти венецианского художника Пьетро Беллотти.

В настоящий момент выясняется ценность обнаруженных картин. Далее станет известна их дальнейшая судьба.