Онлайн голосование за участниц начнется 2 июня.

Москва. Ксения Балобанова представит Удмуртию на конкурсе «Миссис Россия Мира». Как пишет газета «Вавож «Авангард», Ксения родилась в Сюмсях, но выросла в Грахово.

Участница конкурса красоты закончила Институт педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского госуниверситета, второе образование она получила в РАНХиГС при Президенте России по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Многодетная мама-предприниматель более 14 лет занимается психологией.

Сейчас она вместе с другими 84 девушками готовится к конкурсу, который пройдет в Москве с 1 по 4 июня. Онлайн голосование за красавиц стартует 2 июня.

В финале, 4 июня, за корону будут бороться замужние женщины со всей России. Они представят жюри визитку, выйдут в национальном костюме, купальнике и вечернем платье.