Южная Корея. Жительница Ижевска Алина Денисова победила в международном конкурсе красоты «Женщина Вселенной 2025» («Woman Universe 2025») (18+). Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Алине Денисовой 36 лет, она воспитывает дочь и занимается бизнесом. Ранее она завоевала гран-при на конкурсе Мисс и миссис Приволжский федеральный округ», а затем стала одной из победительниц национального этапа — конкурса «Миссис Россия Мира».

«Все еще не могу поверить в свою победу. Участие в конкурсе было спонтанным: изначально я должна была представлять Россию на конкурсе "Миссис Европа", так как на национальном этапе я завоевала титул "Миссис Россия Европа", но мне отказали в выдаче шенгенской визы. Не успела опомниться, как мне предложили принять участие в конкурсе "Женщина Вселенной". Рискнула, и не зря. Это незабываемый опыт», — делится ижевчанка.

Отмечается, что конкурс «Женщина Вселенной» проводится с 2013 года. В нём нет строгого разделения на «мисс» и «миссис».

В этом году в финале конкурса участвовали 45 девушек со всего мира: из США, ЕС, Украины, Японии, Южной Кореи и других стран.