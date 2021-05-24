В Ижевске транспортники рассказали, что происходит с забытыми вещами

Только треть потерянных вещей возвращается владельцам.

Ижевск. Удмуртия. Чаще всего пассажиры общественного транспорта оставляют телефоны, зарядные устройства, банковские карты и документы. Об этом сообщает «Моя Удмуртия».

Ежедневно большое количество людей оставляют свои вещи в автобусах, троллейбусах и поездах. Но только треть потеряшек забирают обратно.

Если телефон простой и без пароля, то кондуктор может позвонить по одному из контактов и договориться о передаче устройства. Если у вещей не удается сразу установить владельца, то они попадают в диспетчерскую, где хранятся 30 дней, а после их передают в полицию. Менее ценные предметы хранятся 3 месяца, после чего идут на утилизацию.

Все находки фиксируются: записывается номер маршрута и время обнаружения вещи. Владелец всегда может получить обратно свою пропажу, но только при ее детальном описании.

Больше всего проблем доставляют оставленные сумки и рюкзаки. По регламенту, при обнаружении таких предметов водитель обязан высадить пассажиров и вызвать МЧС.

На железнодорожном вокзале Ижевска также можно найти свои потерянные в поезде вещи, достаточно оставить заявку сайте РЖД.

Если бесхозные предметы обнаружили пассажиры, их нужно отдать проводнику, кондуктору или водителю. За присвоение находки предусмотрена уголовная ответственность.