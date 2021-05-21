В Ижевске началась приемка школьных лагерей

Организации смогут принять 8677 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали оценивать готовность школьных лагерей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В данное время районные комиссии проверяют готовность учреждений к летнему сезону. Вся деятельность школьных лагерей начнется после получения санитарно-эпидемиологического заключения и акта приемки.

68 школьных лагерей с дневным пребыванием должны открыться в июне и принять 8677 человек, в том числе более 300 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.