Готовность Удмуртии к ГИА, последние звонки и эвакуация жителей Японии

Что произошло в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Последний рабочий день недели начнем с обзора новостей.

Полная готовность

Удмуртия готова к проведению экзаменов. Об этом написала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова на своей странице в “ВКонтакте”.

На следующей неделе выпускники 9 и 11 классов начнут сдавать государственные экзамены. Все пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ оборудованы, наблюдатели прошли инструктаж, медики и полиция будут находиться рядом. Всего в регионе подготовили 86 образовательных учреждений для сдачи ЕГЭ и 194 пункта - для ОГЭ.

Прощание со школой

В этом году последний звонок прозвенит для 15 821 девятиклассника и 6 764 одиннадцатиклассников Удмуртии. Праздник прощания со школой пройдет 22 мая. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, все образовательные организации принимают меры по обеспечению безопасности при проведении мероприятий.

Все правоохранительные органы усилят охрану общественного порядка на территориях школ и в местах массового пребывания граждан. Напомним, что 22 мая в Удмуртии нельзя будет приобрести алкоголь в рознице.

Что в имени тебе моем...

В России стали реже менять фамилию и имя. Об этом пишет RT.

В 2020 году в России зарегистрировали 82 416 записей акта смены инициалов, это на 9 тыс. меньше, чем в 2019 году.

В 2018 году об изменении имени, фамилии или отчества зафиксировали 87 574 записи.

За первый квартал нынешнего года уже зарегистрировали 25 654 акта. Было выдвинуто предположение, что тенденция снижения желания менять инициалы связана с пандемией. У граждан есть и более важные жизненные задачи, чем изменение имени.

Эвакуация

Жителей Японии попросили эвакуироваться из-за сильных ливней. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на телеканал NHK.

На западе Японии 14 тыс. жителей получили сообщение с просьбой эвакуироваться для обеспечения безопасности своей жизни. Это связано с угрозой схода оползней и разлива рек из-за сильных ливней.

Подобное указание также получили около 12 тыс. жителей префектуры Вакаяма и 2 тыс. жителей префектуры Осака.

По данным метеорологов за сутки в Японии может выпасть от 100 до 200 мм осадков.