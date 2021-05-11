Летнюю жару прогнозируют синоптики в Удмуртии

Днем воздух прогреется до 28 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию приходит летняя жара. Как сообщает республиканское управление МЧС, по данным Удмуртского гидрометцентра во вторник, 11 мая на территориии региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +28 градусов. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 50 %. В ночь на 12 мая столбик термометра будет колебаться на отметках +7...+9 градусов.