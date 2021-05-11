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Летнюю жару прогнозируют синоптики в Удмуртии

07:46, 11 мая, 2021
Андрей Поносов
Летнюю жару прогнозируют синоптики в Удмуртии
07:46, 11 мая, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#прогноз погоды\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#жара
Фото: pixabay.com
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Днем воздух прогреется до 28 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию приходит летняя жара. Как сообщает республиканское управление МЧС, по данным Удмуртского гидрометцентра во вторник, 11 мая на территориии региона ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +28 градусов. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 50 %. В ночь на 12 мая столбик термометра будет колебаться на отметках +7...+9 градусов.

07:46, 11 мая, 2021
Андрей Поносов
351
0
#Удмуртия\n#прогноз погоды\n#МЧС\n#Гидрометцентр\n#жара