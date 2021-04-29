Первые дни мая в Удмуртии будут дождливыми и ветреными

Этому способствует циклон из Северной Атлантики.

Ижевск. Удмуртия. На Первомай в Удмуртии ожидается ветер и дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртской Республики.

30 апреля пройдут кратковременные дожди. Ночь ожидаются заморозки до -3 градусов Цельсия. Днём потеплеет до +13 градусов.

Дождливая погода ожидается на 1 мая — этому способствует циклон из Северной Атлантики, который также принесёт с собой сильные ветра — до 15-20 м/с. Тем не менее, ночью температура не будет отрицательной: воздух прогреется до +2…+7 градусов. Днём +9…+15 градусов.

Дожди сохранятся и в ночь на 2 мая, однако уже без сильного ветра. Днём ожидается погода без осадков. Температура воздуха не изменится.

Ещё один североатлантический циклон ждёт Удмуртию во второй половине дня 3 мая. Он принесёт с собой дожди, которые пройдут 3 и 4 числа. 3 мая температура ночью опустится до 0…+5 градусов, а днём поднимется до +8…+13 градусов.

4 мая станет потеплее: ночью +3…+8, а днём на севере республики +9…+11 градусов, на юге — до +15…+20 градусов. Вновь ожидаются дожди и усиление ветра до 15-18 м/с.