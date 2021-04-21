Нерестовый запрет будет действовать в Удмуртии с 25 апреля

Нарушителей ждут штрафные санкции.

Ижевск. Удмуртия. С 25 апреля в Удмуртии будет действовать нерестовый запрет на промышленное, спортивное и любительское рыболовство. Ограничение продлится до 5 июня. Оно вводится ежегодно на основании правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Также в период нерестового хода рыбы запрещено передвижение по рекам и водоемам моторных маломерных судов. Как и в прошлые годы, ловить можно будет только с берега на одну удочку максимум с двумя крючками.

Также в республике одновременно с введением нерестового запрета стартует операция «Путина». Полицейские будут проводить рейды на водоемах и пресекать незаконную рыбалку. Нарушителей ждут штрафные санкции с конфискацией судна и орудий добычи.