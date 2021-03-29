В Ижевске из-за долгов котокафе 12 животных оказались взаперти

Речь идёт о сумме в 250 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разгорелся скандал вокруг единственного в городе котокафе: животные оказались взаперти из-за долгов арендатора. Об этом сообщается в группе «Альянс Защитников Животных — Ижевск».

Проблемы у заведения начались 24 марта, когда в помещении появились неизвестные мужчины, назвавшиеся представителями собственника. Они сообщили, что действуют по указанию арендодателя и сменили замки. 12 кошек оказались запертыми. По словам представителей владельца помещения, котики являются залогом до оплаты долга.



Как рассказала информагентству «Сусанин» директор кафе Марина Шергина, речь идёт о сумме в 250 тыс. рублей. Это долг за аренду, но руководитель заведения не в курсе, за какой период это счёт. Также, по словам Шергиной, ей не предоставили документы, подтверждающие задолженность.

Один из пользователей в обсуждении под публикацией «Альянса» сообщил, что каждый день приходит в котокафе вместе с участковым и ветеринаром. По его словам, животных кормят дважды в день и условия их жизни «точно не ухудшились». Позже в группе появилось соответствующее видео, на котором видно, что у кошек есть еда, а в помещении присутствует сотрудник полиции.