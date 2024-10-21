В Ижевске соседи подали на женщину в суд из-за сильного запаха от её кошек

Ижевчанка устроила из своей квартиры приют для бездомных животных.
Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска приютила слишком много бродячих кошек, что не понравилось её соседям. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.
Ранее жители одного из многоквартирных домов Ижевска пожаловались в суд на свою соседку. В ходе рассмотрения заявления суд установил, что истцы живут на одном этаже с ответчицей. В квартире женщина содержала множество бездомных кошек, из-за которых в подъезде сильно пахло. Также соседи слышали крики животных.
Первомайский суд Ижевска пришёл к выводу, что женщина нарушила санитарно-технические требования содержания жилого помещения. В результате её обязали привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиНа, для этого в помещении нужно провести санитарную обработку, дезинфекцию и устранить источники неприятного запаха.