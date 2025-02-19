Удмуртия. Ветеринары Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, чем полезна зелень для домашней кошки, а также дали советы, как вырастить кошачий сад у себя дома.

В первую очередь, зелень для кошки – это источник витаминов, таких как А, В, С, Е и К, которые необходимы для поддержания иммунитета и общего здоровья животного. Также зелень улучшает пищеварение и помогает выводить шерсть из желудка. Ну и последнее, но немаловажное, – это игровая активность для пушистых непосед. Поедание зелёных насаждений может стать развлечением для кошек, которые много времени проводят дома.

Вырастить зелень на подоконнике просто. Нужно выбрать семена — подойдут овёс, пшеница и ячмень.

«Можно купить готовые наборы в зоомагазине или использовать обычные зерна из супермаркета», – советуют ветеринары.

Для рассады потребуется универсальный грунт, который можно купить в магазине. Семена нужно высадить неглубоко в землю и обильно полить водой, а затем обеспечить достаточное поступление света, влаги и тепла.

Примерно через десять дней питомец сможет насладиться свежей и полезной зеленью.