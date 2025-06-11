Ижевск. Удмуртия. В Ижевском зоопарке родились два детёныша ягуара. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Фотографиями двух мальчиков делятся в особенную дату: сегодня, 11 июня, отмечается Всемирный день ягуара.

«Их появление на свет стало настоящим подвигом и заботой наших прекрасных ветеринарных врачей, которым по особым показаниям пришлось принимать роды у нашей Багиры. Это прекрасные мальчики, которые пока ещё совсем маленькие, но уже демонстрируют невероятное очарование и любопытство», – говорится в сообщении.

Пока что они находятся на обязательном карантине. Совсем скоро желающие смогут их увидеть в вольере.

Напомним, последний раз в зоопарке Ижевска котёнок ягуара родился 27 сентября 2023 года. Его назвали Найтой. Родителями стали Багира и Атау.