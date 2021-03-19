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Житель Удмуртии пытался шантажировать бывшую возлюбленную интимными фото

16:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии пытался шантажировать бывшую возлюбленную интимными фото
16:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#уголовное дело\n#фотографии
Фото: pixabay.com
82
0

По версии следствия, для этого молодой человек завел фейковую страницу в соцсети.

Ижевск. Удмуртия. По подозрению в вымогательстве в отношении жительницы Ижевска задержали уроженца Якшур-Бодьинского района.

По данным пресс-службы министерства внутренних дел по Удмуртской Республике, потерпевшая ижевчанка ранее встречалась с подозреваемым. Спустя некоторое время после окончания отношений, создав фейковую страницу в соцсети, злоумышленник стал писать потерпевшей. Он сообщил, что имеет ее фото интимного характера. Парень угрожал распространить их в сети Интернет, если девушка не перечислит деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

16:40, 19 марта, 2021
Екатерина Сентемова
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#преступления\n#уголовное дело\n#фотографии