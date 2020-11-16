Предновогодние рейды по охране елок от незаконной вырубки стартовали в Удмуртии

Инспекторы проверят лесные массивы и точки продаж.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала предновогодняя операция «Ель». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Рейды по охране хвойных молодняков от незаконных рубок начались 16 ноября и продолжатся вплоть до 31 декабря.

Инспекторы Минприроды совместно с правоохранителями будут патрулировать лесные массивы, проверять автомобили, на которых перевозят новогодние елки, а также проверят места реализации хвойных.

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов напомнил, что за незаконную рубку физлицам грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – 40-50 тыс. рублей, юрлицам – 300-500 тыс. рублей. Дополнительно рассчитывается ущерб, причиненный лесному фонду.

При сумме ущерба более 5 тыс. рублей возбуждается уголовное дело.

Жители Удмуртии, имеющие информацию о случаях незаконных вырубок, могут обращаться на Единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии по телефону: 56-93-60.

По нацпроекту «Экология» к 2024 году доля воспроизводства лесов к их выбытию должна быть доведена в соотношение 100%.