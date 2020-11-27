Погода в выходные в Удмуртии не изменится

В регионе днем ожидается от -5 до -14 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается от -5 до -14 градусов по Цельсию в эти выходные, 28 и 29 ноября. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, такая погода ждет жителей региона днем.

Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов по Цельсию. Таким образом температурный фон существенно не изменится.

28 ноября существенных осадков не ожидается, отмечают синоптики. 29 и 30 ноября пройдет небольшой снег. Ночью 30 ноября температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, днем — от -4 до -9.

