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Погода в выходные в Удмуртии не изменится

16:05, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Погода в выходные в Удмуртии не изменится
16:05, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Удмуртия\n#погода\n#снег
Фото: pixabay.com
395
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В регионе днем ожидается от -5 до -14 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ожидается от -5 до -14 градусов по Цельсию в эти выходные, 28 и 29 ноября. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, такая погода ждет жителей региона днем.

Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов по Цельсию. Таким образом температурный фон существенно не изменится.

28 ноября существенных осадков не ожидается, отмечают синоптики. 29 и 30 ноября пройдет небольшой снег. Ночью 30 ноября температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, днем — от -4 до -9.

16:05, 27 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
395
0
#Удмуртия\n#погода\n#снег