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Небольшой снег и облачность ожидаются в Удмуртии в понедельник

07:15, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Небольшой снег и облачность ожидаются в Удмуртии в понедельник
07:15, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#погода\n#Удмуртия\n#снег
Фото: pixabay.com
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Днем столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 ноября, в Удмуртии временами ожидается небольшой снег. Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр, снег пойдем днем.

В первый день рабочей недели будет облачно. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов по Цельсию. 

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 75%. Синоптики не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.

07:15, 23 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#погода\n#Удмуртия\n#снег