Небольшой снег и облачность ожидаются в Удмуртии в понедельник

Днем столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 ноября, в Удмуртии временами ожидается небольшой снег. Как сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на Гидрометцентр, снег пойдем днем.



В первый день рабочей недели будет облачно. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 75%. Синоптики не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеорологических явлений.