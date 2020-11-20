Цена на бензин «девяносто пятой» марки осталась на прежнем уровне.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь подорожало дизельное топливо. Об этом сообщает Удмуртстат.

Цена выросла на 27 копеек за период с 10 по 16 ноября. Напомним, что ранее топливо подорожало на 44 копейки. При этом цена «девяносто пятого» бензина упала на 5 копеек. Сейчас марка АИ-95 по-прежнему стоит 46,65 рубля за литр.

Цена на «девяносто второй» и «девяносто восьмой» бензин составляет 43,38 рубля и 52,10 рубля за литр соответственно.

В ведомстве добавили, что за период с 10 по 16 ноября в регионе особенно подорожали следующие продукты: баранина (кроме бескостного мяса) — почти на 20 рублей, масло сливочное — на 8,25 рубля и ягодно-фруктовые консервы для детского питания — на 5,41 рубля.

Также специалисты привели аналитику по интернет-шоппингу. Онлайн-магазины увеличили свою прибыль на фоне ситуации с коронавирусом. В Удмуртии доля продажи товаров через интернет в обороте розничной торговли увеличилась за 9 месяцев 2020 года до 1,4% против 0,5% в 2019 году. Уже за январь-сентябрь 2020 года через интернет было продано товаров на сумму 2,5 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем за весь 2019 год.