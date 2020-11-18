Усиление ветра ожидается в Удмуртии в четверг и пятницу

Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Местами в Удмуртии 19 и 20 ноября ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на ФГБУ «Удмуртский ЦГМС».

Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Водителям рекомендовали соблюдать безопасный скоростной режим, а также внимательно выбирать места остановки и стоянки транспортных средств. При такой погоде возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.

Жителям Удмуртии советуют при усилении ветра закрыть оконные рамы и форточки в помещениях. Обращаться по вопросам электроснабжения, а также подать заявку на проведение аварийно-ремонтных работ можно по номерам: 8-800-22-00-220 и 8 (3412) 78-30-31. Это контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за собой причинение материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по адресу: Ижевск, улица Салютовская, 77а. Телефон: 8 (3412) 700-164.