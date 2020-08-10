Похолодание в Удмуртии продолжится

Во второй половине недели в республику придут дожди.

Ижевск. Удмуртия. В течение недели в Удмуртии продолжится похолодание. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В ближайшие два дня осадков не ожидается, температура воздуха по ночам составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, днем столбики термометров будут подниматься до +17, +22 градусов.

Во второй половине недели в республику придут дожди.

«Температурный фон продолжит понижаться, к концу недели днем до +13, +18 градусов», – отметили синоптики.