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Пятничный фестиваль в Сарапуле, распределение для студентов-платников в России и импровизация на садовой лейке в Великобритании: что произошло минувшей ночью

08:10, 06 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Пятничный фестиваль в Сарапуле, распределение для студентов-платников в России и импровизация на садовой лейке в Великобритании: что произошло минувшей ночью
08:10, 06 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Сарапул\n#Россия\n#Удмуртия\n#фестивали\n#студенты\n#Великобритания\n#музыканты
Фото: vk.com/sarapulmuseum
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро четверга, 6 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Скоро пятница

В Сарапуле стартует городской фестиваль «Пятница-2020». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Каждую пятницу городская набережная Сарапула превращается в точку притяжения музыкантов, артистов, художников и всех творческих жителей города. Стать дизайнером украшений из войлока, услышать настоящую мелодию города, познакомиться с творчеством молодежной театральной студии? Легко, приходи в 18:00 на набережную и приводи друзей», — приглашают жителей и гостей Сарапула.

Концепция фестиваля предусматривает участие в нём рядовых горожан, желающих продемонстрировать творческие способности и таланты широким массам.

Программа фестиваля «Пятница» на 7 августа в 18:00

- «Пятница, вечер…Сарапул!»;

- Ротонда (Красная сцена) – Сарапул танцующий. Презентация проекта;

- «Народныйfitness», реализуемого на средства фонда Президентских грантов;

- Синяя сцена – Театр «Точка» - театральные игры, импровизации, этюды;

- Зеленая сцена – презентация т/о «Зеленка» - новые лица;

- У Фонтана – авторские музейные экскурсии «Дом с фамилией»;

- Зона настольных игр, мастер-классы ДПИ.

Фестиваль планируют проводит каждую последующую пятницу августа и начала сентября.

 

Работа по профессии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести систему распределения для студентов, которые прошли на платное отделение, но не имеют возможности платить за обучение. Копия письма на имя главы Минтруда России Антона Котякова есть в распоряжении RT.

По мнению Хамзаева, некоторые семьи не могут себе позволить оплатить обучение детей, поступающих в вузы. Данная ситуация усугубилась в период пандемии, которая привела к снижению доходов граждан, потере рабочих мест, считает он.

«Просим вас рассмотреть возможность вернуть в практику механизм распределения выпускников, а именно позволить молодым людям, которые при вступительных испытаниях прошли на платное отделение, но не имеют возможности оплатить своё обучение, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России», — сказано в тексте обращения.

При этом, по задумке автора инициативы, если студент откажется от распределения после окончания вуза или будет отчислен, то его обяжут возместить средства, затраченные на его обучение.

Хамзаев добавил, что реализация данной идеи позволит молодым гражданам страны получить образование независимо от их финансовых возможностей, а также поможет восполнить нехватку специалистов в регионах страны.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах увеличится на 9% в 2021/22 учебном году.

 

Не искусство, но весело

В Великобритании тромбонист и по совместительству преподаватель музыки Мартин Страуд исполнил «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» на лейке. Как передают «Известия», видеозапись он опубликовал в Facebook.

Для этого музыкант прикрепил к носику обычной лейки мундштук от тромбона. В результате во время исполнения произведения у Страуда получился звук, напоминающий жужжащего шмеля, который отчаянно пытается выбраться на свободу из своего пластикового заточения.

«Это не искусство. Точным такое исполнение тоже не будет, но зато это весело», — рассказал он Classic FM.

В комментариях под публикацией Страуда пользователи благодарят музыканта за подаренные улыбки и хорошее настроение. В свою очередь тромбонист рассказал подписчикам, что готовил фрагмент для клипа вместе с другими учителями своей школы.

08:10, 06 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Сарапул\n#Россия\n#Удмуртия\n#фестивали\n#студенты\n#Великобритания\n#музыканты

 

 

 


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