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Прием батареек в школах Удмуртии, новый стандарт на автомобильные номера в России и схватка огромных змей в Индии: что произошло минувшей ночью

08:10, 04 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
Прием батареек в школах Удмуртии, новый стандарт на автомобильные номера в России и схватка огромных змей в Индии: что произошло минувшей ночью
08:10, 04 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#новости\n#Индия\n#батарейки\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 4 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

 

Сдай батарейку

В школах Ижевска и Камбарки, подавших свои заявки на участие в проекте «Экозабота», будут установлены контейнеры для батареек. Как сообщила пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, всего такие мероприятия пройдут в 43 образовательных учреждениях. Контейнеры будут устанавливаться в сентябре – к началу учебного года.

Проект «Экозабота» стартовал в июне в нескольких регионах страны, в том числе и в Удмуртии. Инициировал его Общероссийский народный фронт. Минпросвещения России поддержало проект по организации системы сбора отработанных батареек в школах на регулярной основе. В нем также принимают участие Федеральный экологический оператор по обращению с отходами I–II классов, производитель и переработчик батареек, Российское движение школьников, а также общественная организация «Всероссийское общество охраны природы».

Школы для старта проекта были выбраны не случайно: во-первых, основные потребители батареек – это семьи с детьми, во-вторых, именно в школьном возрасте необходимо формировать экологическое мышление.

«Экозабота» интегрирует основное и дополнительное образование, внеклассную работу со школьниками в рамках развития экологического воспитания детей и молодёжи. Пилотная реализация проекта рассчитана на учебный год и будет проходить на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Кирова, Саратова, Кургана, Краснодара и Уфы.

 

Новый стандартный номер

Новый национальный стандарт на номера транспортных средств вступил в России во вторник, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), передаёт RT.

Отмечается, что новый стандарт устанавливает типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам.

«Сохранены без изменений шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков», — указали в Росстандарте.

По информации агентства, изменения коснулись транспортных средств с нестандартным местом крепления регистрационных знаков. Теперь допускается его установка «вместо заднего регистрационного знака типа 1)»; уменьшены габаритные размеры регистрационного знака для мотоциклов.

Кроме того, появился тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

В июне Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.

 

Схватка гигантов

В индийском штате Одиша местный житель заснял ожесточенную схватку двух крысиных змей. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в Twitter, передают «Известия».

На кадрах видно, как крысиные змеи, или серые лазающие полозы, воюют друг с другом. По словам автора видео офицера Индийской лесной службы Сусанта Нанда, таким образом пресмыкающиеся оспаривают свои права на территорию и продолжение рода с самкой.

Как отмечает телеканал «Звезда», этот вид полозов не ядовитый, но его представители убивают своих противников путем удушения. Обычно они охотятся на мелких грызунов, хотя сами достигают 2,5 м в длину.

08:10, 04 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
26
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#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#новости\n#Индия\n#батарейки\n#автомобиль

 

 

 


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