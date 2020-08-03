В списке еще 2 спортсменки и 2 модели.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская фигуристка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых девушек России. Рейтинг составил японский журнал Menjoy.



В список также вошли фигуристка Анна Щербакова, теннисистка Мария Шарапова, а также модели Ирина Шейк и Наталья Водянова.



В статье напомнили, что Загитова выступает в Японии и воспитывает собаку по кличке Масару. По словам журналистов, у Алины много поклонников в Стране восходящего солнца.



По мнению журналистов, Шейк — это русская красавица, которая умеет привлекать внимание мировых звезд, Щербакова — девушка с невероятным очарованием, а у Водяновой невинное детское лицо. У Шараповой же отметили красивые черты лица и светлые волосы



Также в издании обратили внимание на северный климат с его недостатком солнечного света. Именно этот фактор, по мнению японской редакции, способствует «прелестной белой коже», которая и формируют образ красивой девушки.



Они добавили, что россиянки славятся не только внешностью, но и чистотой личностных качеств, которые помогают им выживать в неспокойном мире.



Напомним, что ранее Алина Загитова вошла в список 40 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта в России до 40 лет от Forbes.