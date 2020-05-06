  • $ 72.73 ↓
  • € 79.12 ↓

Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе

16:40, 06 мая, 2020
Ксения Чернова
Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе
16:40, 06 мая, 2020
Ксения Чернова
1356
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
Фото: twenty20.com
1356
0

С 10 мая ожидаются кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Постепенное понижение температурного фона начнется в Удмуртии на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, до конца этой недели в республике ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 7 и более градусов. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже +9, +14 градусов по Цельсию, днем воздух будет прогреваться до +23, +28 градусов.

«С 10 мая местами на территории республики пройдут кратковременные дожди», - говорится в сообщении.

16:40, 06 мая, 2020
Ксения Чернова
1356
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#весна

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции в майские праздники

10:00, 30 апреля, 2020
5850

Ночь на 3 мая станет самой холодной на этой неделе в Удмуртии

5107
14:12, 30 апреля, 2020

В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

4970
19:39, 04 мая, 2020

Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

4712
09:15, 01 мая, 2020

Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

4064
10:17, 02 мая, 2020

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

18:15, 01 мая, 2020
2184

Мишустин сообщил о найденном у него коронавирусе

2125
20:59, 30 апреля, 2020

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

1872
10:54, 02 мая, 2020

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

1577
14:46, 03 мая, 2020

В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

1572
11:53, 03 мая, 2020

Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

14:00, 01 мая, 2020
1564

Ужас-ужас: названы 30 лучших хоррор-фильмов за всю историю кино

1502
18:43, 30 апреля, 2020

Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

1458
16:00, 01 мая, 2020

Владельцы отелей в Турции обещают не поднимать цены после пандемии

1348
12:19, 30 апреля, 2020

Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступила в силу

1258
10:00, 01 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020