Похолодание начнется в Удмуртии на следующей неделе

С 10 мая ожидаются кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Постепенное понижение температурного фона начнется в Удмуртии на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, до конца этой недели в республике ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 7 и более градусов. По ночам столбики термометров не будут опускаться ниже +9, +14 градусов по Цельсию, днем воздух будет прогреваться до +23, +28 градусов.

«С 10 мая местами на территории республики пройдут кратковременные дожди», - говорится в сообщении.