Около полутонны бересты и соснового корня экспортировала Удмуртия в 2019 году

73% продукции направилось в Японию.

Ижевск. Удмуртия. Около полутонны бересты и соснового корня экспортировала Удмуртия в зарубежные страны в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Россельхознадзора.

При этом в январе 2020 года в «страну восходящего солнца» отправилось 17 кг бересты из Удмуртии. Например, 22 января, отделом фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора досмотрена партия бересты в 4 кг, заготовленная в Завьяловском районе республики. По итогам досмотра и лабораторного заключения, владельцу продукции выдали фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

Отметим, что из 0,5 тонн бересты и соснового корня, который экспортировала республика в 2019 году, 73% отправили в Японию, остальные 27% — в США, Корею, Нидерланды, Германию, Францию, Италию. Экспорт продукции находится на контроле управления Россельхознадзора.