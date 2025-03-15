Ижевск. Удмуртия. Делегация из Монголии посетила птицефабрику «Вараксино» в Удмуртии. Как передаёт Главное управление ветеринарии УР, обследование площадки было организовано на предмет возможности осуществления экспорта продукции на рынок Монголии.

В инспекции птицефабрики с иностранной делегацией приняли участие начальник ГУ ветеринарии УР Ирина Крылова, замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Ксения Мокрецова, специалисты ООО «Птицефабрика "Вараксино"».

Руководитель Госветслужбы Удмуртии довела заинтересованным лицам информацию об эпизоотической ситуации на территории региона и мерах профилактики особо опасных болезней животных и птиц, мониторинге готовности государственной ветеринарной службы не только к выявлению очагов заразных болезней животных, но и при необходимости к проведению дополнительных мониторинговых исследований при изменении эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации.