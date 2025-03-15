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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Продукцию птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии могут начать экспортировать в Монголию

13:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Продукцию птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии могут начать экспортировать в Монголию
13:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Монголия\n#экспорт\n#птицефабрика Вараксино
Источник фото: unsplash.com (Tolunay Karavar)
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Делегация ветеринарных специалистов азиатской страны посетила площадку предприятия.

Ижевск. Удмуртия. Делегация из Монголии посетила птицефабрику «Вараксино» в Удмуртии. Как передаёт Главное управление ветеринарии УР, обследование площадки было организовано на предмет возможности осуществления экспорта продукции на рынок Монголии.

В инспекции птицефабрики с иностранной делегацией приняли участие начальник ГУ ветеринарии УР Ирина Крылова, замруководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю Ксения Мокрецова, специалисты ООО «Птицефабрика "Вараксино"».

Руководитель Госветслужбы Удмуртии довела заинтересованным лицам информацию об эпизоотической ситуации на территории региона и мерах профилактики особо опасных болезней животных и птиц, мониторинге готовности государственной ветеринарной службы не только к выявлению очагов заразных болезней животных, но и при необходимости к проведению дополнительных мониторинговых исследований при изменении эпизоотической обстановки на территории Российской Федерации.

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13:15, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Монголия\n#экспорт\n#птицефабрика Вараксино