Ижевск. Удмуртия. Руководителем Корпорации развития Удмуртии стал Эмиль Бикмеев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По итогам открытого конкурса Бекеев набрал 671 балл и значительно опередил ближайшего конкурента. Отбор кандидатов начался 11 марта с подачи 16 заявок, из которых 11 претендентов были допущены к тестированию по экономике региона и управленческим компетенциям.

Финальный этап включал защиту стратегических проектов перед экспертной комиссией из 15 человек, среди которых были представители крупного бизнеса, банковской сферы и промышленных предприятий.

Новый директор корпорации — выпускник ИжГТУ с опытом работы в госструктурах и бизнесе, ранее участвовавший в кадровом конкурсе «Команда Удмуртии».