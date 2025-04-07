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Эмиль Бикмеев назначен руководителем Корпорации развития Удмуртии

16:19, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Эмиль Бикмеев назначен руководителем Корпорации развития Удмуртии
16:19, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Источник фото: Корпорация Развития Удмуртии
135
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Он набрал в конкурсе на должность 671 балл.

Ижевск. Удмуртия. Руководителем Корпорации развития Удмуртии стал Эмиль Бикмеев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По итогам открытого конкурса Бекеев набрал 671 балл и значительно опередил ближайшего конкурента. Отбор кандидатов начался 11 марта с подачи 16 заявок, из которых 11 претендентов были допущены к тестированию по экономике региона и управленческим компетенциям.

Финальный этап включал защиту стратегических проектов перед экспертной комиссией из 15 человек, среди которых были представители крупного бизнеса, банковской сферы и промышленных предприятий.

Новый директор корпорации — выпускник ИжГТУ с опытом работы в госструктурах и бизнесе, ранее участвовавший в кадровом конкурсе «Команда Удмуртии».

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16:19, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт