До -19 градусов похолодает в Удмуртии 28 января

Осадков не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность и без осадков будет в Удмуртии во вторник, 28 января. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС России со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с», — отмечают синоптики.

Температура воздуха по Удмуртии днём составит от -14 до -19 градусов Цельсия.

На водоёмах республики наблюдается развитие ледообразовательных процессов. Толщина льда на реках до 35 см, на прудах до 40 см. Существует вероятность провала людей и автотранспорта под лед, в связи с несанкционированным переездом через ледовые переправы и нарушением правил безопасного поведения на льду.