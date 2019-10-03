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Итоги дня: задержание Рауфа Кутдузова и рост числа газовых заправок в Удмуртии

18:00, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Итоги дня: задержание Рауфа Кутдузова и рост числа газовых заправок в Удмуртии
18:00, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня
Фото: pixabay.com
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Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия.В четверг, 3 октября, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что от укусов клещей в Удмуртии пострадало более 16,5 тыс. человек. На 3 октября серопрофилактика проведена 3 041 жителю республики, в том числе 2 636 детям до 14 лет.

 

«От сумы и от тюрьмы…»:

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова. Ему с его бывшими коллегами вменяют присвоение более 10 млн рублей. Эти средства жители города сдавали несколько лет, оплачивая коммунальные услуги. Но до ресурсоснабжающих организаций эти деньги так и не дошли.

 

Газовые заправки:

До 2024 года сеть автомобильных газонаполнительных станций в Удмуртии должна вырасти почти в три раза. Как рассказал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, сейчас таких комплексов в регионе всего построено 9 штук. 

 

Перекрытие дорог:

Движение транспорта ограничат в центре Ижевска и городке Металлургов в воскресенье, 6 октября. Перекроют участки улиц Пушкинской и Кирова из-за проведения «Кругосветки Удмуртии». 

18:00, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
1179
0
#Ижевск\n#журналисты\n#Удмуртия\n#новости\n#сайт «Сусанин»\n#Картина дня

 

 

 


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