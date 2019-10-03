От укусов клещей в Удмуртии пострадало более 16,5 тыс человек

Привитыми от клещевого энцефалита в республике оказались более 57 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. С 26 сентября по 2 октября 2019 года 95 жителей Удмуртии обратились в медучреждения с жалобами на присасывание клещей. Такие данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Это в 1,3 раза меньше, чем за прошлую неделю и в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, сезон активности клещей подошёл к концу.

Всего с начала сезона было зарегистрировано 16 653 пострадавших, из них 3 182 ребёнка. Это соответствует уровню обращаемости 2018 года и не превышает средние многолетние показатели. Почти половина от общего числа обратившихся проживают в Ижевске. Всего с начала эпидсезона от укусов клещей пострадало 8 736 жителей столицы Удмуртии, из них — 1 023 ребёнка.

Всего с начала активности клещей лабораторно исследован на наличие возбудителя клещевого энцефалита 11 331 клещ, в 563 из них выявлен возбудитель болезни; 8 563 клеща исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 3 465 из них выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Серопрофилактика проведена 3 041 жителю республики, в том числе 2 636 детям до 14 лет. При этом в управлении Роспотребнадзора напомнили, что вакцинация самая надёжная защита от вирусного клещевого энцефалита. На сегодняшний день в Удмуртии привито 57 292 жителя республики, в том числе — 30 215 детей в возрасте до 17 лет.